Cambé terá shows de Ana Castela e Marcos & Belutti no dia 24 de novembro

A cantora Ana Castela e a dupla sertaneja Marcos & Belutti se apresentarão no Centro Esportivo Castelo Branco, em Cambé (região metropolitana da Londrina), durante a 3ª edição do Cambé Musical, no dia 24 de novembro, a partir das 18h. A entrada será de um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração, que serão doados posteriormente. A programação divulgada pela prefeitura marca o encerramento da celebração do aniversário do município.



O prefeito de Cambé Conrado Scheller (PSD) celebrou mais uma edição do evento, já estabelecido no calendário cultural local, que vem melhorando ano após ano. "Isso porque os homens e mulheres cambeenses, de todas as idades merecem. Todo mundo aqui trabalha duro, dia após dia, faça chuva ou faça sol, e merecem um momento de alegria, uma festa do tamanho da grandeza do município, que estava adormecido, mas vem reassumindo o protagonismo na região. Por isso, fazemos esse evento, com acesso democrático, para todos terem essa oportunidade. É uma celebração de 77 anos dessa cidade que tanto amamos, mas também um presente para as famílias de Cambé", disse.



Ana Castela







A grande estrela do agronejo, Ana Castela, tem apenas 20 anos, mas já trilha uma carreira de grandes sucessos. Em 2021, lançou o single de estreia “Boiadeira” e, em 2022, tornou-se conhecida nacionalmente devido a música “Pipoco”. De lá para cá, vieram hits como “Solteiro Forçado”, “Dona de mim”, “As menina da pecuária”, “Fronteira”, entre outros. A cantora ainda venceu o Prêmio Multishow de Música Brasileira de 2022 e o TikTok Awards 2022. Em 2024, foi indicada ao Grammy Latino pelo álbum Boiadeira Internacional. Ela ainda emplacou o tema da novela Terra e Paixão, da TV Globo, com a regravação de “Sinônimos” com Chitãozinho e Xororó. Hoje, conta com 3.9 milhões de inscritos e mais de 1.8 bilhão de visualizações no Youtube, além de 15 milhões de ouvintes por mês no Spotify.





Marcos & Belutti

Com mais de 15 anos de carreira e 11 álbuns lançados, a dupla Marcos & Belutti também desembarca em novembro em Cambé. Os amigos lançaram o primeiro álbum “Marcos & Belutti ao Vivo” em 2008 e tiveram uma guinada meteórica no início da última década. Em 2014, veio o auge da dupla com o lançamento do CD Marcos & Belutti – Acústico e o sucesso “Domingo de Manhã”, que viria a ser a música mais tocada nas rádios do Brasil naquele ano. No ano seguinte, novo sucesso, com “Aquele 1%” em parceria com Wesley Safadão através do álbum Acústico Tão Feliz. Outros hits também marcam a trajetória como “Eu Era”, “Romântico Anônimo”, “Então Foge” e “Siga a Seta”. Marcos e Belutti contam com 3.8 milhões de inscritos, mais de 2 bilhões de visualizações no Youtube e 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.





- Reprodução/Redes Sociais



