Confira a agenda de eventos da ExpoLondrina deste domingo

Atividades Equestres







5º Edição da Prova de Laço em Dupla

Pista de Atividades Equestres Família Romanelli

Horário: dia todo, finalizando por volta das 18h

Julgamento de Mini-Horse

Local: Pista Central

Horário: 8h

Feira do Cavalo Bretão e Convidados - com apresentações nas carruagens e nas selas, no final do dia, na Pista Central. Também haverá um estande da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Bretão, para mais informações sobre as caraterísticas dos animais, na Pista Roberto Requião.





Show do Cavalo Lusitano, na pista central, às 18h30, na Pista Central

Exposição de Asininos e Muares (Pavilhão Ildefonso Santos) e, no Pavilhão ao lado, exposição de cavalos Quarto de Milha.