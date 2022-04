Confira as atrações desta terça-feira na ExpoLondrina 2022

Nesta terça-feira (5) a programação na Expo Londrina (Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina) começa cedo.

Vamos começar pela agenda técnica que inicia os trabalhos às 8h, com três diferentes tipo de palestras, sendo elas:

Conselho da Mulher Empresária da Acil

4ª Rodada de Negócios – Mulheres em Ação

Local: Recinto Casa do Criador

Horário: 8 horas, prossegue no período da tarde

19º Seminário Estadual de Aquicultura

Local: Recinto Horácio Sabino Coimbra

Horário: 8 horas

VIII Ciclo de Palestras em Ovinocaprinocultura Moderna

Local: Recinto Milton Alcover

Horário: 8 horas

No período da tarde:

Encontro Renova Paraná - Energia Renovável para Todos

Local: Recinto Milton Alcover

Horário: 13h30

O Pavilhão Smart Agro também inicia os trabalhos pela manhã, veja a programação:





Encontro dos Gestores de TI e Inovação do Agro PR

Local: Auditório

Horário: 8 horas

Café Inovem

Local: Auditório

Horária: 10:30

Evento Programa Brasil + Sebrae

Local: Auditório Pavilhão Smart Agro

Horário: 14 horas

Painel sobre racionalização de fertilizantes- Embrapa Soja

Local: Auditório Pavilhão Smart Agro

Horário: 16 horas

A Fazendinha conta com programação para a manhã e tarde:

8 horas - Manejo de Nematoides em Café



9h30 - Tecelagem Manual

10 horas - Integração Pecuária Floresta no Programa Plante com a Klabin

14h - Reunião de Produtores





Os Estantes contam com programação no final da manhã até a tarde:





Vaxxinova: Gestão Sanitária na Bovinocultura de Corte

Palestrante: Rafael Ribeiro Bonfim - Médico Veterinário e Coordenador Técnico

Horário: 10h30

Local: Estande NutriStar e Javet

Agrosalles: Novas Tecnologias de Pastagens e Cultivares Embrapa Unipasto

Daniel Avanci - Gerente Comercial

Local: Estande NutriStar e Javet

Horário: 17 horas

Datamars: Cerca Elétrica Barata e Eficiente

Fernando Custódio - Gerente Regional Datamars

Local: Estande NutriStar e Javet

Horário 18 horas





A Arena Game tem programação no período vespertino:





Horário: 14h - FortniteFest (PC)

Horário: 14h30 – Black Will &Dienna

Horário: 16 horas - Just Dance Londrina ( XBox )

Horário: 16h30 – Black Will &Dienna





No período noturno a programação fica por conta da Palestra CBN Agro: Gestão, Inovação e o Empreendedorismo Feminino no Agro, que acontecerá no Recinto Milton Alcover às 19h30.