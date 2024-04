ExpoLondrina recebe selo destinado a festivais que respeitam o direito autoral

Ecad contemplará evento que será realizado entre os dias 05 e 14 de abril e segue com campanha destinada a organizadores e patrocinadores de festivais no Brasil



A 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, realizada pela Sociedade Rural do Paraná, receberá o Selo de Reconhecimento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) por respeitar compositores e artistas e valorizar os direitos autorais. Os organizadores fecharam um acordo para remunerar os compositores que terão suas canções tocadas nos 10 dias do evento. O evento é um dos maiores e principais do setor agro e será realizado de 05 a 14 de abril, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, em Londrina, no Paraná. Entre as atrações estarão Victor & Léo, Maiara e Maraísa , Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto e outros.





“Os organizadores da ExpoLondrina estão dando um importante exemplo para outros eventos da região e do Brasil. Principalmente por ser um festival que promove lazer, entretenimento e negócios. Parcerias como essa fortalecem o trabalho dos compositores e artistas não só da região, mas de todo o país. É fundamental que todos compreendam que pagar os direitos autorais é reconhecer e valorizar a classe artística”, disse o gerente do Ecad na região Sul, Augusto Freitas.

"Este selo de reconhecimento significa muito para a ExpoLondrina e reforça o nosso compromisso e respeito com compositores e artistas. São boas práticas como essa que elevam o nível do evento", afirma o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janene El-Kadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná.





O Selo de Reconhecimento concedido pelo Ecad tem o objetivo de valorizar a adimplência de festivais realizados em todo o país. Essa é uma iniciativa em prol dos compositores que nem sempre sobem aos palcos dos festivais, como os intérpretes e músicos acompanhantes, pois, sem eles, os eventos não seriam possíveis. Em todos os shows, os promotores devem efetuar o pagamento de direitos autorais pela utilização pública musical e enviar ao Ecad os roteiros das músicas tocadas nos palcos para que sejam identificadas e os valores em direitos autorais possam ser distribuídos.





O Ecad também promove uma campanha de conscientização destinada às empresas patrocinadoras de festivais. O objetivo é reforçar que empresas patrocinadoras, que fazem parte da cadeia produtiva da música e adotam uma agenda de boas práticas de ESG, alinhem suas marcas a eventos comprometidos com o pagamento do direito autoral e estejam associadas aos parceiros que cumprem os critérios de responsabilidade social exigidos pela legislação brasileira. O licenciamento musical prévio é um direito garantido à classe artística pela Lei dos Direitos Autorais (9.610/98).