Victor & Leo e Maiara & Maraisa abrem a temporada de shows na ExpoLondrina

Abrindo o circuito de shows da 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, a dupla Victor & Leo se apresenta nesta sexta-feira (5) com as irmãs Maiara & Maraisa, no Parque de Exposições Ney Braga.





O evento será das 19h às 02h e marca a estreia de uma agenda de sete dias de muita música com grandes nomes do sertanejo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Victor & Leo é a primeira atração da noite. Após pausa de cinco anos, anunciaram retorno à cena em 2023, com vídeo publicado nas redes sociais, e entraram recentemente em uma turnê pelo Brasil.

Publicidade





Os músicos mineiros tiveram um período de hiato quando Victor Chaves se tornou réu por agredir a ex-esposa, em 2017, grávida na época. Durante o afastamento, focaram em projetos particulares, sem grande repercussão.



Publicidade





Eles fizeram sucesso nos anos 2000, principalmente após o lançamento do segundo álbum de estúdio “Vida Boa”, com canções românticas e hits como “Fada”, “Deus e eu no sertão” e “Amigo apaixonado”. A última novidade da dupla foi o álbum ao vivo “O Cantor do Sertão”, divulgado em 2018.







Dividindo palco, Maiara & Maraisa é um dos principais destaques do atual cenário da música sertaneja. As patroas, como são conhecidas, ganharam atenção nacional em 2015, quando lançaram o DVD gravado em Goiânia, ao lado de Jorge e Mateus, Cristiano Araújo, Bruno e Marrone e Marília Mendonça, com os sucessos “10 %” e "Medo Bobo".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: