Shopping de Londrina recebe circo com palhaços, acrobatas e show de motocicilistas

Acrobacias, mágica, malabarismo e muita palhaçada. É o que o respeitável público poderá encontrar no Super Star Circus, que estreia nesta sexta-feira (7) no Londrina Norte Shopping. Além disso, a programação traz outras atrações mais radicais, como o Globo da Morte e o Super Show de Freestyle, com motocicletas voando a mais de 15 metros de altura.





Os ingressos variam entre R$ 10 e R$ 50, dependendo da idade e do setor. Podem ser comprados na bilheteria do circo, que abre duas horas antes das sessões, ou pelo site, que inclui a taxa de administração da compra online. O circo fica em cartaz até 6 de agosto.







“Trazer ao shopping um circo já é quase que uma tradição. Além do público esperar ansiosamente por esse momento, também é uma atividade que nos traz nostalgia e desperta muita alegria em todos, sejam crianças, jovens ou adultos”, ressalta Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping. De acordo com ela, o circo tem sessões de terça a sexta-feira, sempre às 20h, além de sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h. Os ingressos podem ser comprados pelo site https://superstarcircus.byinti.com/#/event/AJzUAMTFC2oEvIYPzuGL.

Entre as atrações, o público poderá assistir aos artistas mais tradicionais, como palhaços, acrobatas, mágicos e malabaristas. “São apresentações de tirar o fôlego e de fazer a plateia rir. O palhaço, por exemplo, entra em cena esbanjando alegria”, diz Luana. Durante a sessão, as pessoas também assistirão a muita emoção com os motociclistas no Globo da Morte e no Super Show de Freestyle, quando as motos voam a uma altura maior que 15 metros do chão.





Além dos artistas renomados e das atrações, o Super Star Circus tem um lobby aconchegante e uma praça de alimentação, onde são vendidos algodão doce, pipoca, churros, batata e outros quitutes. “É um ambiente agradável para toda a família, inclusive, num espaço seguro e cômodo como o shopping, onde as pessoas podem passear e garantir umas comprinhas”, afirma Luana Colpo.

Serviço





Super Star Circus, até 06/08

De terça a sexta-feira, sempre às 20h.

De sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h.

Ingressos entre R$ 10 e R$ 50, dependendo da idade e do setor, na bilheteria do circo, que abre duas horas antes das sessões, ou pelo site, que inclui a taxa de administração da compra online. https://superstarcircus.byinti.com/#/event/AJzUAMTFC2oEvIYPzuGL