Simone Mendes confirma show e será a atração surpresa da ExpoLondrina

A cantora Simone Mendes está confirmada no palco da ExpoLondrina, no sábado, dia 15 de abril. Ela é a mais recente atração confirmada na grade de shows da feira agropecuária. De surpresa, a atração incrementa a programação do próximo sábado, juntamente com Luan Santana e DJ Dennis. De acordo com a Diverti, empresa responsável pelas apresentações, a artista era um nome esperado por muitos fãs e a expectativa é de que sábado seja um dia histórico.







A ExpoLondrina espera mais de 500 mil pessoas na edição de 2023 em onze dias de festa. Os ingressos para todos os dias ainda estão disponíveis, mas, diversos deles com setores esgotando. As vendas acontecem no site totalcesso.com e nos pontos físicos: Bilheteria do Parque Ney Braga e Loja 202 do Boulevard Londrina Shopping.