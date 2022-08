Casimiro anuncia maratona para reagir ao MasterChef Brasil

Após o sucesso do react na estreia do MasterChef Brasil, Casimiro, considerado o maior streamer do Brasil da atualidade, anunciou uma maratona especial para reagir ao talent show durante lives na plataforma Twitch. Os melhores trechos também estão sendo disponibilizados no canal dele no YouTube.





Ao longo de duas semanas consecutivas, Cazé vai comentar os 17 episódios, incluindo a grande final da nona temporada, que vai ao ar no dia 6 de setembro, às 22h30, na tela da Band. “O que mais me chama atenção é a comidinha linda que os cozinheiros fazem. Acaba batendo aquela fome na madrugada. O MasterChef é uma atração que sempre fez muito sucesso na live por misturar as comidas com competição. A gente vai assistindo, conhecendo os personagens e criando nossa própria torcida pelos participantes. É muito legal para mim e para a live voltar a acompanhá-lo”, explica o jornalista.

Espontaneidade, carisma e deboche são alguns adjetivos que podem ser usados para definir o apresentador, que estourou na internet em 2021. Em janeiro deste ano, ele bateu recorde ao reunir 545 mil pessoas simultaneamente na web enquanto comentava “O Caos Perfeito”, documentário sobre Neymar.





“No mundo onde o conteúdo é consumido multiplataforma, ao vivo e on demand, ter o Casimiro com a Band é uma alegria. Cazé tem um público fiel, que aprendeu a assistir ao programa de uma outra forma, com interatividade e toques únicos de humor. Já coloquei meu despertador para maratonar de madrugada também. Esse é o início da construção de um case de sucesso, com muitas possibilidades para as próximas temporadas”, celebra Viviane Groisman, diretora de Marketing da emissora.

No react do primeiro episódio, o apresentador agradeceu à Band, Endemol e Discovery pela liberação dos episódios. Na ocasião, ele se surpreendeu com a postura de Ana Paula Padrão. “Que isso, Ana Paula! Soltinha no palco. Está brincando, irmão? Lançou uma chicotada”, disparou.





“Sabemos que o público do MasterChef Brasil e do Casimiro esperavam muito por esse match, e nós não poderíamos deixar de atender, porque também amamos! A internet e a televisão caminham juntas. As pessoas gostam de comentar e interagir, principalmente quando se trata de reality shows. Os reacts traduzem em vídeo este comportamento, então resolvemos unir o melhor dos dois mundos”, ressalta Izabela Ianelli, Digital Director da Endemol Shine Brasil.

Os nomes de Jason e Paraskevi também não passaram despercebidos pelo dono dos bordões “Ih, mané”, “Meteu essa?” e “Que papinho, hein?”. “Ela é da Grécia. Acho que faz um churrasquinho grego, tá ligado?”. O figurino do chef Erick Jacquin foi outro assunto que ganhou destaque. “Minha mãe tem um prato com a mesma estampa da roupa do Jacquin”, entregou.





“Estamos muito felizes com essa parceria, não apenas pela relevância do Casimiro, mas também pelo fato de a ‘dobradinha’ Casimiro e Discovery, com nossos conteúdos da vida real, ser um prato cheio para esse novo formato de consumo, onde o público, mais do que apenas assistir, quer comentar, interagir e viver estas experiências”, enfatiza Alexandre Knebel, diretor de Marketing da Discovery.





Além da edição com cozinheiros amadores, Casimiro também vai reagir à quarta temporada do MasterChef Profissionais, que estreia no dia 13 de setembro. A primeira live está marcada para a madrugada de sábado para domingo (18).