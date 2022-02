Com 48,45% dos votos, Rodrigo é o segundo eliminado do BBB 22

O gerente comercial Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado da casa do BBB 22 com 48,45% dos votos na noite desta terça-feira (1º). Natália Deodato recebeu 26,1% dos votos e Jessilane, 25,45%. O apresentador Tadeu Schmidt iniciou o discurso da eliminação dizendo que é muito difícil enxergar as coisas dentro da casa.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"É ou, não é? Até covardia comparar. A gente aqui, tem dezenas de câmeras, vocês, só tem os olhos de vocês e alguns espelhos. Mesmo assim, é impressionante como em alguns aspectos, vocês enxergam exatamente o contrário do que de fato está acontecendo. Mas talvez, vocês só acreditem depois que saírem", disse.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"E quem sai hoje?", perguntou Tadeu. "Eis que temos três amigos no Paredão: Rodrigo, Natália e Jessi. Três amigos, três Pipocas, três vidas que se conectam, três histórias sobre vencer na adversidade. Só vocês sabem o que passaram. Dificuldades, barreiras, traumas, dores, dúvidas. O mundo inteiro empurrando contra, e vocês conseguiram superar. Aí veio o BBB e de novo não foi fácil, não foi na primeira tentativa pra nenhum dos três. Mas veio, a chance de ouro: 1 milhão e meio a possibilidade de mudar de vida", continuou.





Continua depois da publicidade

"Mas duas semanas depois, aí está você, a um passo do fim. Não tem como não pensar: 'O que que eu fiz de errado nessas duas semanas? O que que eu deixei de fazer?'. Esse jogo é tão difícil que, além de acertar na escolha dos seus atos, tem que acertar precisamente a dose. Se exagerar, as pessoas aqui foram podem não gostar. Se for pouco demais, as pessoas aqui fora também não gostam. Provavelmente, você só vai entender onde errou, quando já estiver aqui fora. Pra quem fica, pra todos que ficam", destacou.





Tadeu afirmou: "Eu adianto uma coisa: há sinais disponíveis. As pessoas próximas aí dentro sem querer dão sinais. Eu mesmo acabo passando sinais pra vocês. Quem souber, captar vai entender tudo o que está acontecendo. E já que eu estou falando de sinais, minha penúltima frase será em sinais. Já minha última frase, eu preciso falar em voz alta: quem sai da casa hoje, é você que não pegou os sinais. Quem sai é você, Rodrigo".





Assista: