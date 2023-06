Cozinheiros encaram prova de confeitaria em grupo no próximo episódio de MasterChef

O 10º episódio do MasterChef Brasil, que vai ao ar na próxima terça-feira (4), será marcado por um desafio complexo de confeitaria. Divididos em duas equipes, os competidores terão de preparar um bolo de festa que tenha pelo menos três camadas de massa e duas de recheio, além de 60 docinhos bem típicos do Brasil: 20 brigadeiros, 20 quindins e 20 camafeus, todos eles com uma releitura autoral elevando os sabores dos ingredientes.





Para degustar os quitutes, os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira recebem os chefs confeiteiros de seus restaurantes: Paulo Rocha, do Président; Brenda Freitas, do Maní; e Ale Sotero, do Mocotó; além de Salvador Ariel, da Le Cordon Bleu. Com tantas sobremesas diferentes, a cozinha será transformada em um verdadeiro campo de batalha. Ao final, todos votam para decidir o time vencedor.

Na prova de eliminação mais difícil da temporada, os concorrentes vão reproduzir uma codorna desossada e recheada com farce de pato e vitela, prato criado por Jacquin. Antes de o cronômetro ser iniciado, o francês dá uma aula detalhada sobre todas as etapas envolvidas na execução da receita. Desossar um animal tão pequeno não vai ser tarefa fácil e os participantes terão de correr contra o tempo para entregar todos os processos e um molho perfeito. Quem não conseguir executar o trabalho com excelência deixa a competição.