Festa Junina: saiba quais são as comidas típicas de cada região do Brasil

Junho está no fim e, embora as festas juninas sejam tradicionalmente celebradas durante este mês, é comum se estenderem até julho. A gastronomia é um ponto alto da tradição que envolve músicas, danças e decoração colorida bem característica. Os pratos podem mudar dependendo da região do Brasil, por isso, a professora e coordenadora de Gastronomia, da Cruzeiro do Sul Virtual, Regina Santos Costa, separou as comidas típicas de acordo com cada região.







“Entre as delícias mais tradicionais, destacam-se o milho verde cozido, a pamonha, a canjica e o pé de moleque. O milho, em suas diversas formas de preparo, é o protagonista dessas festividades, seja em espigas cozidas ou assadas, seja transformado em pamonha, curau ou pipoca. A canjica, feita com grãos de milho branco, leite e especiarias, é um doce cremoso e reconfortante que conquista a todos. Já o pé de moleque, uma combinação de amendoim torrado com rapadura derretida, é um dos doces mais apreciados nas festas juninas. Essas iguarias tradicionais, com seus sabores marcantes e irresistíveis, contribuem para a atmosfera festiva e gastronômica que faz das festas juninas uma experiência única”, frisa.

Publicidade

Publicidade