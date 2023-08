Cozinheiros enfrentam Caixa Misteriosa no próximo episódio de MasterChef

Os ingredientes serão escolhidos por chefs renomados; na prova de eliminação, terão que preparar uma receita que remeta às lembranças de aniversários

Os cozinheiros amadores do MasterChef Brasil vão enfrentar a temida Caixa Misteriosa no próximo episódio do programa, que será nesta terça-feira (8), às 22h30. Segundo a Band, trata-se de uma comemoração às 10 temporadas. Para isso, os ingredientes da Caixa Misteriosa serão escolhidos por chefs renomados que já estiveram na cozinha mais famosa do Brasil. São 10 ingredientes que representam a gastronomia de cada um.

Murakami, Laurent Suaudeau, Jefferson Rueda, Mara Salles, Saiko, Felipe Schaedler, Dadá, Benny Novak e Kalymaracaya enviam recados, que serão ouvidos em um tablet, dando dicas de como utilizar os produtos das caixas. Cada participante terá que preparar um prato livre com os itens sugeridos pelos chefs. Os autores das melhores receitas sobem para o mezanino.





Já na prova de eliminação, a missão será outra. Os jurados vão relembrar antigos aniversários e vão relevar as iguarias mais marcantes dessa época. Helena Rizzo cita a paella, Erick Jacquin fala do coelho e Rodrigo Oliveira nomeia o cabrito como seu preferido. Para garantir mais uma semana no jogo, os concorrentes precisam elaborar algo que impressione os chefs e que lhes remeta ao sabor das comemorações por mais um ano de vida. Embora as escolhas sejam livres, elas devem ser inspiradas nos relatos do júri para que eles possam resgatar as mesmas emoções. Quem não conseguir, deixa a competição.





(Com informações da assessoria de imprensa do MasterChef Brasil)