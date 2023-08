Stephanie é eliminada após bolo desabar na frente dos jurados no MasterChef

Diretora criativa disputou a permanência no programa com Jucyléia, sua maior aliada no jogo, mas acabou levando a pior

A competição chegou ao fim para Stephanie. Na noite dessa terça-feira (1) a cozinheira amadora deixou o MasterChef Brasil depois que seu bolo fraisier, clássico da gastronomia francesa, desabou na frente de Helena Rizzo, Erick Jacquin e Rodrigo Oliveira. Além da textura inconsistente, o sabor também foi criticado pelos jurados.

Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, a diretora criativa falou da sensação de disputar a permanência no jogo com Jucyléia, sua maior aliada. “Lógico que eu não queria sair, mas, ao mesmo tempo, eu também não queria que ela saísse. É um conflito”, desabafou.

No desafio eliminatório, os participantes tiveram de fazer a sobremesa em 1 hora e 45 minutos. “Quando eu vi que a prova era do bolo fraisier fiquei com medo porque eu sabia que era pouco tempo se eu não organizasse todos os processos”. Para ela, duas coisas a atrapalharam: o relógio e a quantidade exata de gelatina para que a receita não ficasse tão mole.

Mesmo triste com o resultado, a competidora se mostrou radiante com a participação no

talent show. “Isso aqui é uma escola, é uma experiência de vida. Antes, eu morria de vontade de entrar e nunca me inscrevia porque tinha medo, achava que não era capaz, que não tinha as habilidades que as pessoas têm, e hoje eu acho o contrário: qualquer pessoa pode estar aqui”, incentivou.

A influenciadora também acredita que conseguiu mostrar sua essência ao longo dos episódios. “As pessoas normalmente me julgam muito pela aparência. Falam: 'Ai, essa menina deve ser chata, besta, com nariz empinado', e sou completamente o oposto disso. A nossa sociedade tem tantos rótulos, então acho que é uma lição olharmos através da pessoa e não somente o que vemos por fora”, pontuou.

A partir de agora, Stephanie pretende seguir produzindo conteúdo para seus seguidores nas redes sociais. “É o que eu faço de paixão, mas se conseguisse um estágio com a Helena, eu largaria tudo. A cozinha é um sonho e vai continuar sendo”, finalizou.