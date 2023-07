Cozinheiros enfrentam duelos de comida japonesa no próximo episódio de MasterChef

Na prova de eliminação, os participantes terão de elaborar um prato que harmonize com café

A programação do MasterChef Brasil volta ao normal na próxima terça-feira (25). Danilo venceu a prova da repescagem no último episódio e agora os onze cozinheiros amadores serão supreendidos por uma mesa cheia de pratos japoneses servidos em izakayas, como são conhecidos os famosos botecos do Japão. O episódio começa às 22h30.

Publicidade





Os participantes terão que fazer um trio de comidas servidas nesses estabelecimentos no primeiro desafio da noite. Entre as opções para se inspirar estarão tonpeiyaki, okonomiyaki, tamagoyaki, guioza, karaage, ajitama, edamame, sunomono, tofu, tempurá, buta no kakuni, tebasaki, nishime, sakana, kushiyaki, yakitori e tonkatsu. Para dificultar a situação dos cozinheiros, Ana Paula Padrão anuncia que eles vão se enfrentar em duelos e que vão poder escolher quem querem encarar por meio de uma dinâmica. Os melhores de cada disputa garantem mais uma semana no jogo.





Já a prova de eliminação vai exigir muita técnica e conhecimento. Dessa vez, os onze cozinheiros vão precisar criar uma iguaria que harmonize perfeitamente com um tipo específico de café. Cada um receberá uma variedade da bebida e, a partir daí, deve construir uma receita de alta gastronomia. Quem fizer o pior trabalho dará adeus à competição.



E aí, quem você acha que sai no episódio desta terça-feira? E quem levará a melhor?