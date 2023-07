'Onda rosa' da Barbie contamina de shoppings até a Prefeitura de Londrina

Com estreia nacional nesta quinta-feira (20), o filme “Barbie”, de Greta Gerwig, provoca uma “onda rosa” que está abarcando todo mundo. E não poderia ser diferente em Londrina: desde os shoppings centers de Londrina, onde estão as salas de cinema, que prepararam ações voltadas para o apelo da película, até a Prefeitura de Londrina, que recebeu a “visita” da ilustre - e icônica - boneca da Mattel.

No Londrina Norte Shopping, um espaço “instagramável” foi instalado no hall de entrada do Cinesystem, que terá 15 sessões em três salas diferentes. Os fás da boneca que decidirem assistirao filme poderão registrar o momento em fotos. Além disso, podem interagir com uma modelo vestida como a protagonista do filme. Na sexta-feira (21), das 19h às 21h, ela estará circulando próximo à pista de patinação para posar para fotos com os visitantes. Publicidade Publicidade





No Boulevard Londrina Shopping, as cabines telefônicas temáticas foram coloridas de rosa e o centro de compras também produziu uma loja temática para expor produtos relacionados ao mundo cor de rosa. Os lojistas também aderiram à onda e vestiram vitrines e funcionários com a cor do filme.



Visita à 'Prefa'

As redes sociais da Prefeitura de Londrina – em que a sede do Poder Executivo é chamado de “Prefa” – registraram uma visita da boneca Barbie à sede da administração municipal, com direito a “conversa” e selfie com o prefeito Marcelo Belinati (PP), que entrou na brincadeira.

UEL TAMBÉM NÃO FICOU DE FORA

Até os macacos da UEL estão preparados para a estreia desta quinta. Pular de galho em galho? Só se for para ver "Barbie" na telinha.





E você? Também foi "contaminado" pela onda rosa?





