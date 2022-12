Cutucando bolsonaristas, humorista pede volta de Faustão na frente de Luciano Huck na Globo

O humorista Paulo Vieira foi uma das atrações da premiação global Melhores do Ano, que consagra anualmente as produções e os artistas de destaque do canal. No entanto, o seu stand-up afiado movimentou a internet, a começar pelo pedido ao vivo pela volta do veterano da TV e ex-apresentador do Domingão, Fausto Silva, na frente do atual apresentador, Luciano Huck. O show também foi regado a críticas a bolsonaristas.







Vieira estava concorrendo ao prêmio Paulo Gustavo de Humor e, ao ser questionado sobre as expectativas, ele comentou: "Eu sou uma pessoa que não vou aceitar a derrota. Não vou, meu bem. Eu vou pedir voto impresso, eu vou derrubar os carrinhos da Globo. Eu vou botar fogo no carrinho. Eu vou para a porta do quartel pedir a volta do Faustão... Você não me dê esse prêmio para você ver", disse, referindo-se também aos manifestantes que pedem a recontagem dos votos da última eleição presidencial, que elegeu Lula.

Publicidade

Publicidade





Mesmo perdendo o prêmio para a atriz e apresentadora Tatá Werneck, Vieira não perdeu o humor e continuou com o stand-up. Comentando sobre a vitória de Osmar Prado, como melhor ator coadjuvante pelo papel de Velho do Rio, em Pantanal, o humorista fez a seguinte declaração: "Eu chorei quando o Velho do Rio morreu. Fiquei revoltado. Eu falei: 'Que Deus é esse que tira o Velho do Rio e deixa o Véio da Havan?".





Outro momento que causou alvoroço nas redes sociais foi a crítica a uma das maiores influencers brasileiras, a Gkay: "Tem aqui o padrão Globo de qualidade, que a gente tem que fazer aqui uma coisa de alto vível, elegante. E aí eu vi que a Globo transmitiu a Farofa da Gkay", comentou Paulo Vieira, debochando do evento anual organizado pela influenciadora.

Publicidade