Derivados de cacau e ingredientes da repescagem definem o Top 5 do “MasterChef Brasil"

O 18º episódio do MasterChef Brasil, que será nesta terça-feira (29), às 22h30, a Band exibe a prova que define o primeiro cozinheiro que chegará ao Top 5.





AnaCarolina, Danilo, Emanuel, Jucyléia, Luma e Wilton vão ter que preparar um menu completo com entrada, prato principal e sobremesa elaborados a partir de derivados do cacau. Para ajudar, os participantes recebem dicas do chocolatier Alê Costa, que explica os processos e diferentes tipos de sabores e texturas, além de apresentar uma mesa repleta de iguarias feitas com o fruto, como geleia, amêndoas, nibs, granola, vinagre balsâmico, cachaça de mel, chocolate, entre outros. Quem conseguir agradar o paladar dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira vai conquistar a única vaga do mezanino.





No desafio eliminatório, os demais vão precisar criar uma receita com os ingredientes que eles mesmos escolheram na repescagem. Naquela ocasião, os dez concorrentes que ainda restavam selecionaram produtos complexos para dificultar a vida de Danilo e Ashanti, que protagonizaram um duelo vencido pelo mineiro no 12º episódio - ou seja, agora o feitiço virou contra o feiticeiro. Obrigatoriamente, os aspirantes a chef terão que acrescentar cachaça, feijão fradinho, coentro, shoyu, folha de arroz, aspargo, língua bovina, graviola, espaguete e doce de leite em qualquer comida que prepararem. Os quatro melhores se juntam ao vencedor da primeira missão para formar o Top 5 da temporada.