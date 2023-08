Dielen fica na zona de conforto e é eliminada do 'MasterChef Brasil'

Cozinheira não conseguiu se destacar na prova com sobras de geladeira que contou com aula do chef Alex Atala





Uma galinhada colocou Dielen no MasterChef Brasil e o mesmo prato a tirou da competição. Na noite dessa terça-feira (22), a cozinheira amadora foi eliminada do programa por não conseguir conquistar o paladar dos jurados na prova com sobras de geladeira, que contou com a presença do chef Alex Atala. Segundo Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira, a competidora preferiu se manter na zona de conforto ao invés de arriscar e mostrar sua evolução no jogo.







Em entrevista exclusiva ao Band.com.br, a participante mineira disse que não se arrependeu da sua decisão mesmo com o resultado negativo. “Às vezes, a gente faz escolhas que não era para ter feito, mas eu não faria nada diferente. Não recebi críticas pela minha comida. Faltou criatividade, mas o sabor estava bom”, justificou.





Apesar disso, a pecuarista reconheceu que deixou de inovar em alguns desafios para se sentir segura. “Se eu estou saindo hoje, é porque eu quis ser eu. Nunca imaginei que chegaria tão longe. Foi a maior experiência da minha vida, a mais louca”, afirmou.





Dielen, que ficou conhecida por seus comentários ácidos, garantiu que não criou um personagem para ganhar destaque nas redes sociais. “Eu não me arrependo de nada. Eu falo muito mesmo. Eu e o Emanuel viramos amigos brigando no mezanino”.





Após participar do maior talent show gastronômico do país, ela sonha em viver da culinária mineira. “Quero levar Minas Gerais para o mundo. Tenho muitas ideias para o futuro. Eu quero, sim, entrar na gastronomia, viver disso, mas não quero largar minhas vaquinhas e minhas galinhas, não. Vou me dividir entre os dois e fazer os dois bem”, concluiu.