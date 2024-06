Eliana chora, agradece Silvio Santos e canta com Daniel em seu último programa no SBT: 'Tudo o que faço é com amor'

De malas prontas rumo à Globo, Eliana se despediu do SBT após 15 anos de casa. A apresentadora abriu seu último Programa Eliana neste domingo (23) já emocionada.



No primeiro bloco da atração, foi exibida uma matéria sobre a viagem de Eliana a Portugal. "Essa foi a última viagem internacional que eu fiz entre tantas outras aqui no programa", disse ela, já chorosa, ao final da exibição.

A apresentadora ainda recebeu Daniel, que cantou algumas músicas e desejou felicidades à amiga, sem citar seu novo destino. "Vai ser um momento muito especial essa nova fase da sua vida", disse o cantor.



Ao longo do programa, ela reexibiu um compilado de episódios do quadro "Beleza Renovada", em que transforma o visual de mulheres. "Nesses 15 anos, transformamos a vida de 118 mulheres", lembrou Eliana. "Encerro esse ciclo com a sensação de missão cumprida, de saber que eu e minha equipe fizemos a diferença na vida de tantas mulheres". Quatro ex-participantes apareceram no programa, levando a apresentadora às lágrimas.

"São mais de 30 anos de carreira e tudo o que eu faço, faço com amor", disse Eliana, novamente emocionada, após a exibição de um VT com crianças que ela ajudou. Em seguida, a apresentadora recebeu algumas das crianças, que cantaram "Trem Bala". "A gente vai se encontrar muito ainda nessa vida", disse, abraçando os ex-participantes mirins.



Ao final da atração, a apresentadora chamou toda a equipe no palco para agradecer. O chororô foi geral. "Trabalhar com amor e dedicação são coisas que não estão em nenhum contrato. Se você não tem alma, não faz com amor, não se conecta com o grande público", disse. "Se eu pudesse, levaria vocês comigo. Tem gente aqui que trabalha comigo há 20 anos."

"Sobre o meu patrão, Silvio Santos querido, serei uma boa filha como sempre fui. Ele se referiu assim a mim, algumas vezes. Silvio, que Deus te abençoe imensamente e te dê saúde para curtir, você também, sua nova fase. Aproveite, você merece. Os seus conselhos vou levar para sempre. Você foi meu grande mestre, obrigada por tudo e por tanto", disse a loura.



A despedida foi selada com um dueto de Eliana e Daniel, que cantaram "Nossa Senhora". Em seguida, os filhos da apresentadora, Arthur e Manuela, entraram no palco carregando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida.