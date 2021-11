Falcão, Negra Li, Dinho Ouro Preto, Wanessa Camargo e Lorena Simpson surpreendem cozinheiros do MasterChef em prova de confeitaria

A Band apresenta na próxima terça-feira (30), às 22h30, o 22º episódio do MasterChef Brasil. Com o Top 5 definido, a disputa entra em seu mais alto patamar. Na primeira prova da noite, Daphne, Eduardo, Isabella, Kelyn e Tiago terão de fazer sobremesas que tenham a cara de cada uma das cinco regiões brasileiras.

Para inspirá-los, o programa recebe o cantor Falcão, que chega representando o Nordeste do país com uma mousse de caju e uma de manga, tuile de rapadura e redução de cajuína.

Em seguida, o vocalista Dinho Ouro Preto, da banda Capital Inicial, vem simbolizando o Sul com um pão de ló de pinhão, creme de confeiteiro de erva-mate, bergamota e pinhão sapecado.





A cantora Lorena Simpson traz uma torta mousse de chocolate amargo, praliné de castanhas do Brasil e gelado de bacuri para destacar a região Norte. Já a cantora Negra Li lembra que o Sudeste também tem doces irresistíveis com uma meia esfera de bolo de fubá cremoso com goiabada.





Para fechar com chave de ouro, a cantora Wanessa Camargo apresenta uma iguaria do Centro-Oeste: choux cream de licuri, castanha de pequi e coulis de jenipapo.

Todas as receitas exigem muito conhecimento e habilidade, o que deixa um clima de tensão no ar.





Para amenizar o nervosismo dos aspirantes a chefs, os convidados interpretam alguns sucessos de suas carreiras e relembram memórias afetivas das comidas típicas dos estados onde nasceram.





Depois de serem avaliados pelos jurados e pelos cantores, os donos dos piores pratos seguem para a prova de eliminação.





No desafio derradeiro, eles terão de trabalhar com a gastronomia molecular. Angélica Vitali, ex-participante do MasterChef Profissionais e maior nome dessa culinária no Brasil, é chamada à cozinha para explicar em detalhes as técnicas de espessar, gelificação, esferificação e transglutaminase.





Para seguir no jogo, cada um terá de entregar um prato moderno usando estes conceitos. A criatividade será um fator essencial, mas o sabor é o que irá definir quem continua no talent show e quem dá adeus ao sonho de levar o título de MasterChef 2021 para casa.