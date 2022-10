Inscrições abertas para as temporadas do MasterChef Brasil em 2023

As inscrições para as temporadas do MasterChef Brasil que serão produzidas em 2023 já estão abertas. Cozinheiros amadores, profissionais e + (com idade acima de 60 anos) podem preencher o formulário destinado a cada edição no site da emissora.

Para concorrer a uma vaga, é preciso ter mais de 18 anos e enviar um vídeo de no máximo 15 minutos se apresentando e dizendo por que gostaria de entrar no talent show enquanto cozinha uma receita de sua preferência. No caso da versão amadores e +, o candidato não pode ter prestado serviços profissionais como cozinheiro, ter curso superior em Gastronomia ou ser estudante da área.

As gravações estão previstas para acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Desde 2014, a atração vem revelando grandes talentos no meio gastronômico.