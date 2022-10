Fogaça e Jacquin viram adversários no próximo episódio de MasterChef Profissionais

O MasterChef Profissionais, que vai ao ar na próxima terça-feira (11), às 22h20, traz uma briga de gigantes. Dessa vez, os cozinheiros encaram uma prova de serviço tendo Henrique Fogaça e Erick Jacquin como comandantes. Durante o embate, cada jurado irá montar um menu completo - com entrada, prato principal e sobremesa - que será servido para 20 ex-participantes do talent show.





Divididos em dois times, os profissionais terão de reproduzir os cardápios, cheios de detalhes e processos, com excelência. Jacquin apresenta um ravióli de lagostim com emulsão de leite de coco e lima da pérsia de entrada; filé de trilha com bisque de lagostim e açafrão e tempurá de flor de abobrinha e mini alcachofra como prato principal; e seu famoso mil folhas com frutas vermelhas de sobremesa.

Já Fogaça aposta em lâminas de vieiras, creme de avelã, ovas de esturjão, flores comestíveis e uvas cítricas como entrada; magret de pato com musseline de mandioquinha, molho de vinho do porto, bananinha ouro e chalota no caramelo de capim santo como prato principal; e mousse de brigadeiro de maracujá com frutas da estação, suspiro, sorbet de manga, crumble e pétalas de rosas de sobremesa.





Os participantes se mostram apreensivos e empenhados em cumprir a missão no tempo certo enquanto os chefs exigem o máximo de cada um para um serviço pontual. Sem saber quem são os autores dos pratos, os convidados provam as criações dos dois grupos e escolhem o menu que mais gostaram. O time que conquistar mais votos sobe ao mezanino.





Na prova de eliminação, os concorrentes terão de mostrar muita criatividade para se manter na competição. A partir de iguarias conhecidas do dia a dia dos brasileiros, eles deverão reinventar essas receitas e entregar um trabalho impecável, cheio de técnica e sabor. Recriar versões tão famosas com uma nova “roupagem”, mas que remeta ao sabor original, não vai ser uma tarefa fácil, mas como está em risco a permanência no jogo, vale tudo para conquistar o paladar dos jurados. O dono da pior reinvenção deixa a disputa.