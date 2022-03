Larissa é eliminada com 88,59% dos votos e entra para ranking de maiores rejeições em paredões triplos

A digital influencer Larissa foi eliminada com 88,59% dos votos no paredão da noite desta terça-feira (1º). A sister disputava a permanência na casa com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. Arthur recebeu 5,90% dos votos, e Linn, 5,51%. Esse foi o primeiro paredão de Larissa. Com a alta porcentagem de eliminação da sister, ela entra para o ranking de maiores rejeições em paredões triplos pegando a oitava posição antes ocupada por Bárbara Heck também do BBB 22.

Veja a lista:

1º Karol Conká - BBB 21: 99,17%

2º Nego Di - BBB 21: 98,76%

3º Viih Tube - BBB 21: 96,69%

4º Patrícia - BBB 18: 94,26%

5º Nayara - BBB 18: 92,69%

6º Projota - BBB 21: 91,89%

7º Ana Paula - BBB 18: 89,85%

8º Larissa - BBB 22: 88,59%

9º Bárbara - BBB 22: 86,02%

10º Victor Hugo - BBB 20: 85,22%





A sister entrou no BBB 22 junto com Gustavo após passarem alguns dias na casa de vidro montada dentro da academia da casa. A votação para os dois se tornarem participantes da edição foi bem apertada, mas conseguiram entrar e já deram um voto em conjunto em um domingo de formação de paredão.





Na ocasião, ambos decidiram dar um voto em Brunna, sister que era considerada planta por muitos telespectadores e também moradores da casa do BBB. No entanto, durante a permanência de Larissa e Gustavo na casa de vidro, ambos prometeram movimentar o jogo e trouxeram muitas informações externas.





Mas com os passar dos dias, tanto os telespectadores como alguns brothers, julgaram que apenas Gustavo está cumprindo sua promessa. Enquanto isso, Larissa acabou ficando mais reclusa no Quarto Lollipop e fazendo movimentações mais confortáveis junto com as pessoas de lá.





No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt começou dizendo que queria começar chamando atenção para a direita dos brothers: o botão. "Esse troço deve despertar vários sentimentos em vocês. Já vimos que isso pode acontecer. Não quero avaliar os motivos de quem vai embora, a gente apenas respeita. Porque não é fácil. Isso enaltece a coragem de quem fica. Tem que fazer a sua parte muito bem feito", inicia.





"A partir daí, você entrega o seu futuro na mão dos outros. Você decidiu se entregar a isso, porque isso é o BBB. A única maneira de garantir de não sentir esse gosto amargo é não entrar no jogo. Vocês ganharam de presente todas essas experiências maravilhosas, em contrapartida, se sujeitaram à rejeição, a derrota. Essa era a ideia desde o começo", ressalta.





Veja o momento da eliminação de Larissa: