Com 86,02% dos votos, Bárbara entra para ranking de maiores rejeições em Paredões Triplos do BBB

Bárbara Heck foi eliminada da casa do BBB 22 com 86,02% na noite desta terça-feira (12). A sister estava em um paredão triplo com Arthur Aguiar e Natália Deodato. A relações públicas entrou para o ranking de maiores rejeições em Paredões Triplos da história do BBB. Conforme o GShow, Bárbara ocupa o oitavo lugar no ranking. Os três primeiros lugares são ocupados por participantes do BBB 21. Veja:

1º - Karol Conká BBB 21: 99,17%

2º - Nego Di BBB 21: 98,76%

3º - Viih Tube BBB 21: 96,69%

4º - Patrícia BBB 18: 94,26%

5º - Nayara BBB 18: 92,69%

6º - Projota BBB 21: 91,89%

7º - Ana Paula BBB 18: 89,85%

8º - Bárbara BBB 22: 86,02%

9º - Victor Hugo BBB 20: 85,22%

10º - Kerline BBB 21: 83,50%





Já Arthur Aguiar recebeu apenas 4,95% dos votos e Natália, 9,03%.





Tadeu Schmidt iniciou o discurso na noite desta terça dizendo que estava preparado para dizer que a casa estava com 18 participantes, mas que serão 17 outra vez.





"Aqui estão três personagens que se entregaram, que não se escondem, que falam o que pensam, que se posicionam no jogo. Como vieram parar no Paredão?", perguntou. "Arthur declarou que se sente sozinho, tentou com toda força uma aliança e não conseguiu, por duas semanas seguintes é alvo da Líder de maior poder. Natália é o alvo preferido da casa, é quem recebeu mais votos, foi para todos os Paredões possíveis, só não foi quando recebeu por sorte uma imunidade", continuou.





Sobre Bárbara, Tadeu afirmou que a sister não era um alvo preferencial de quase ninguém, recebeu um voto em quatro Paredões, teve uma discussão aqui, outra ali, transita na casa toda, mas que os três acabaram no Paredão para correr o mesmo risco. "estar no Paredão é muito arriscado", destacou.





"Por isso, o Arthur fez de tudo para fugir, não conseguiu, alguma coisa ele precisa ajustar. A Natália ainda não descobriu a melhor maneira de evitar esse sufoco todo. A Bárbara fez alianças poderosas, não teve crise com ninguém, mas por conjunção de fatores e escolhas dos outros, acabou indo pro Paredão da mesma forma. E aí, quem jogou mal? Quem merece sair? Quem continuar no programa é porque tá forte? Pode ir pro Paredão que volta? Caiu no Paredão, tudo pode acontecer. Em algum momento, a combinação das pessoas pode ser desfavorável pra você. Isso pode acontecer em qualquer momento, até no primeiro Paredão. Quem sai hoje é você, Bárbara", anunciou o apresentador.





As amigas e aliadas de Bárbara se emocionam com o anúncio e a abraçam. A sister pede para que os brothers não cantem para ela. "Não quero ser chacota, não", brinca.





Assista ao vídeo: