Mais Você exibe macaco enquanto tratava de racismo sofrido por filhos de Ewbank e Gagliasso

O matinal da TV Globo Mais Você exibiu, nesta segunda-feira (1º), a imagem de um macaco enquanto a apresentadora do programa, Ana Maria Braga, falava sobre o caso de racismo sofrido pelos filhos do casal Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso em Portugal, no último sábado (30).

Ana Maria pediu as imagens do depoimento de Ewbank, dado ao Fantástico no domingo (31), e, ao invés do relato da atriz, o animal apareceu na tela, deixando a apresentadora constrangida e sem reação.







Nas redes sociais, a veterana das manhãs se pronunciou, anunciando a demissão do responsável pelo ocorrido. "É uma falha imperdoável. Eu queria só dizer pra vocês que eu vim me desculpar e a pessoa responsável por isso não faz mais parte da nossa equipe. Desculpa", disse.