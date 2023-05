MasterChef Brasil define cozinheiros que vão disputar troféu da décima temporada

O MasterChef Brasil definiu os 18 cozinheiros que vão disputar o troféu da décima temporada. No episódio exibido nesta terça-feira (16), foram revelados os últimos nove competidores que conquistaram o sonhado avental, passaporte para entrar de vez na competição do maior talent show de gastronomia do país.

Conheça a seguir os perfis dos cozinheiros selecionados ontem e que irão brigar para ser o novo MasterChef: Publicidade Publicidade



Com Mel Lisboa e Marcos Pasquim, Netflix anuncia primeira série infantojuvenil brasileira A Netflix deu início, em abril, às gravações de "Luz", a primeira série infantojuvenil brasileira da plataforma. A história gira em torno da menina Luz (Marianna Santos), que está em busca das suas origens.



Ana Carolina - 33 anos / Body piercer / São Paulo (SP)

Publicidade Ana Carolina chega com sangue nos olhos para modificar a própria realidade e servir de inspiração para as mulheres Brasil afora. A body piercer é do Grajaú, periferia de São Paulo, representando a quebrada na luta pelo seu sonho. Ela quer provar que uma comida simples e cheia de sabor pode ser tão boa quanto a de um restaurante de alta gastronomia. Com uma vida difícil e muita superação, a mãe do pequeno Ravi quer mostrar que é possível ter uma reviravolta na vida com foco e dedicação. Com um PF de arroz e feijão, Ana conquistou os jurados na repescagem das seletivas e isso ganhou ainda mais força na luta pela vitória. Ela garante que não vai descansar e que vai cair de cabeça nos livros de gastronomia até se tornar a nova MasterChef. Publicidade Camila - 31 anos / Modelo / Duque de Caxias (RJ)

Publicidade Camila é uma modelo fitness e atleta amadora muito obstinada e, por incrível que pareça, é isto o que a fez começar a cozinhar. Sua rotina restritiva lhe impôs que preparasse seus próprios pratos, o que despertou o seu interesse pela gastronomia. Mas o amor pela cozinha também teve influência da família. Sua mãe a ensinou a fazer pratos mais clássicos, já a avó a ser mais criativa e a preparar o que tinha. Seu pai é militar e muito rigoroso, de quem herdou seu lado competitivo. Quer ser sempre a melhor e não aceita perder com facilidade. Muito emotiva, mas com espirito de guerreira, Camila vai fazer de tudo para ser a campeã do MasterChef Brasil em 2023. Publicidade Danilo - 39 anos / Caminhoneiro / Gonçalves (MG)

Publicidade Da roça de Gonçalves, em Minas Gerais, direto para a cozinha mais amada do Brasil, o caminhoneiro Danilo é bem acostumado com a comida farta vinda do arado e do fogão à lenha. Com sua maneira mais rústica de cozinhar e com a mão precisa para temperos, sabe que seu grande desafio vai ser conquistar o paladar dos jurados. Aos 39 anos e muitos quilômetros rodados, Danilo estaciona seu caminhão nesta competição carregando simplicidade, um coração grande e a promessa de honrar sua vaga pilotando o fogão com o pé fundo no acelerador. Publicidade

Pedro Bial diz que Linha Direta deve fugir de 'explorar o fato de maneira barata' Após a repercussão do primeiro episódio, que retratou o caso Eloá, o jornalista conta que a missão do programa é instigar a inteligência do espectador, e que não se deve "cair em armadilhas".



Dielen - 25 anos / Pecuarista / Santa Vitória (MG)

Dielen cresceu em uma fazenda e, sendo filha caçula em meio a vários irmãos, precisou brigar cedo pelo seu espaço. Começou a cozinhar ainda criança, observando a mãe, que preparava as refeições dos funcionários da fazenda. Sua avó tinha um restaurante e ela diz que a cozinha está no seu sangue. Dielen seguiu os passos da família e vive em uma fazenda até hoje: é pecuarista, cria animais e hortaliças. Com uma culinária raiz, conseguiu conquistar a última colher do chef Erick Jacquin e garante que vai orgulhar os jurados e valorizar o que há de melhor na gastronomia brasileira. Ela vai lutar com muita força e paixão para ser a nova MasterChef, poder abrir seu sonhado bistrô e colocar sua cidade no mapa da gastronomia. Eduardo - 31 anos / Eletricista / Joinville (SC)

Estudioso e dono de um estilo excêntrico, Eduardo ama tanto bacon que tem uma tatuagem da iguaria em seu braço. Criativo, o catarinense carrega referências de uma cozinha de pesquisa. Cheio de técnicas, sempre usa instrumentos como o termômetro e a balança para as suas receitas, todas finalizadas com capricho e muita decoração. Além da paixão pelo bacon, também gosta de descobrir novos e exóticos ingredientes e garante que tem potencial para levar o troféu do MasterChef Brasil para casa. Emanuel - 30 anos / Analista de marketing / Serra Talhada (PE)

Emanuel mistura dois sotaques: o pernambucano, vindo da sua criação, e o português, pois atualmente mora na cidade do Porto, em Portugal. Obstinado, largou seu emprego no marketing de uma grande empresa portuguesa para entrar no MasterChef Brasil de cabeça e acredita que só sai da cozinha com o troféu na mão. Emanuel se tornou vegetariano e acredita que essa mudança abriu um novo leque de possibilidades para a sua cozinha. Viajado, promete trazer todo o seu repertório para ser o novo MasterChef.

De selinho em Mr. Catra a elogio de Cake Boss, confira cinco vezes em que Palmirinha viralizou Estreia da apresentadora nas telas aconteceu em 1993, já aos 62 anos, mas não demorou até que ela ganhasse o público com sua simpatia de vovó, como ela mesma se definia.