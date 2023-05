De selinho em Mr. Catra a elogio de Cake Boss, confira cinco vezes em que Palmirinha viralizou

Sua estreia nas telas aconteceu em 1993, já aos 62 anos, mas não demorou até que ela ganhasse o público com sua simpatia de vovó, como ela mesma se definia. Ganhou notoriedade ao apresentar o TV Culinária, na Gazeta, emissora em que ficou por 13 anos.

Ana Maria Braga prestou homenagem à cozinheira e apresentadora Palmirinha, morta na manhã deste domingo (7) aos 91 anos em decorrência do agravamento de complicações renais crônicas.

Palmirinha foi para TV aos 60 e cozinhava para criar as filhas em casamento abusivo

Depois do encontro, Buddy postou uma foto com a cozinheira em seu Instragam e escreveu: "Hoje recebi a visita da Palmirinha. Que senhora sensacional".

Em 2015, ela se encontrou com Buddy Valastro, o Cake Boss, na Record, e não disfarçou a emoção de fã. Ainda deu ao confeiteiro um livro e um prato com docinhos.

O caso foi relembrado em sua participação no Programa do Jô, em 2010.

Deu a instrução de aquecer a faca no fogão para não quebrar o doce ao cortá-lo, mas não deu muito certo. "Que peninha. Não esquentei direito a faca."

QUANDO SUA RECEITA COM SORVETE DEU ERRADO

A apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, morreu no fim da manhã deste domingo (7), aos 91 anos.

Outro encontro que ganhou o coração de espectadores e internautas foi com o ator Chris Pratt. O americano estava no Brasil para o lançamento de um dos filmes da franquia "Guardiões da Galáxia", em 2018, e recebeu brigadeiros "e elogios" da vovó.

Colegas de elenco no longa "Internet - o Filme", Palmirinha e o funkeiro Mr. Catra, morto em 2018, protagonizaram um momento inusitado: deram um selinho durante o lançamento da produção, que aconteceu em 2017, em São Paulo.





QUANDO REENCONTROU ANA MARIA BRAGA





Em 2019, Palmirinha foi ao programa Mais Você, da Globo, e recebeu uma homenagem de Ana Maria Braga, antiga colega de trabalho.





Foi a apresentadora da Globo quem revelou a vovó ao grande público, em um quadro do programa Note e Anote, da Record, em 1993. A parceria durou cinco anos, e o reencontro rendeu lágrimas e boas risadas.

"Hoje o céu está mais doce com a tua chegada", escreveu Ana Maria em seu Instagram após a morte da amiga.





Palmirinha deixa três filhas, seis netos e seis bisnetos. Seu velório será nesta segunda-feira (8), no Cemitério do Morumby, das 9h às 17h, com abertura para o público entre 11h e 13h. O enterro receberá só amigos e familiares.