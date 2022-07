MasterChef: eliminados encaram a famosa repescagem na próxima terça

O nono episódio do MasterChef Brasil , que será exibido na próxima terça-feira (12), vai incendiar a cozinha mais concorrida do país. Logo no início do programa, os participantes chegam achando que enfrentarão uma nova edição da Caixa Misteriosa, mas são surpreendidos ao serem encaminhados para o mezanino. Tudo porque os oito eliminados surgem pela porta do mercado para encarar a famosa repescagem. Determinados, Adílio, Bruno, Daniel, Fernanda, Genesca, Larissa, Mário e Mitiko prometem dar o sangue para retornar à competição.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





No primeiro desafio, o grupo precisa criar um prato ousado e original. Porém, como nada é simples neste jogo, Ana Paula Padrão anuncia uma mudança: um muro gigante passa a separar os competidores, que terão de trabalhar em duplas, só que sem ver o que o adversário está fazendo. A ideia é que, mesmo às cegas, eles reproduzam receitas e empratamentos bem parecidos. A comunicação entre os dois será apenas gritando através da barreira. Saber que a volta para a cozinha não depende única e exclusivamente de si vai desestabilizar os aspirantes a chefs. As melhores duplas continuam na briga, enquanto as outras dão adeus ao sonho de conquistar o troféu MasterChef Brasil .

Continua depois da publicidade





Na prova derradeira, que definirá o vencedor, os cozinheiros vão ter de preparar um clássico francês, a éclair, que é revelada em uma torre gigantesca. O medo toma conta do ambiente por se tratar de um doce cheio de técnicas, que exige conhecimento em confeitaria e muita criatividade. Os concorrentes terão de montar uma estrutura com pelo menos dois tipos diferentes da iguaria. É fundamental que a massa esteja no ponto correto, o recheio seja saboroso e que a cobertura não derreta. A dificuldade aumenta ainda mais na hora de empilhar a sobremesa sem que uma grude na outra. Quem se sair melhor conquista uma nova vaga no programa.





O MasterChef Brasil é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Band.com e no aplicativo BandPlay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h25, no canal Discovery Home & Health e no discovery+.