MasterChef reúne todos os participantes da nova temporada pela primeira vez

A Band apresenta na próxima terça-feira (25), às 22h30, o quinto episódio do MasterChef Brasil. Pela primeira vez, todos os participantes desta temporada se encontram na cozinha para encarar um duelo entre as duas equipes. Só agora eles se darão conta de que o número de adversários é, na verdade, muito maior do que imaginavam.





Logo no início do programa, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça revelam um bolo com o formato da logomarca da atração para comemorar os 10 anos no ar. Ana Paula Padrão destaca que o talent show mudou a forma dos brasileiros enxergarem a gastronomia ao longo da última década.

Embalados por esse clima de festividade, os competidores terão de produzir um bolo gigante, com no mínimo quatro metros de comprimento, para ser distribuído pelas ruas de São Paulo. Para avaliar o trabalho, o júri contará com a ajuda de dois dos maiores criadores de conteúdo da internet: Álvaro e Lucas Rangel. Um time técnico também estará a postos para analisar cada detalhe. Entre os convidados estão Franklin Bin, vice-campeão do MasterChef Profissionais 5; Arnaldo Lorençato, editor-executivo da revista “Veja São Paulo” e um dos principais críticos gastronômicos do país; e o chef Philippe Brye, head de pâtisserie da Le Cordon Bleu.





A prova, que deveria ser uma celebração, acaba se tornando um campo de batalha. Dispostos a tudo para ganhar, os aspirantes ao troféu brigam por qualquer coisa. A confusão começa já na ida ao mercado, quando eles tentam pegar tudo o que veem pela frente para atrapalhar os concorrentes. Ana Paula Padrão fica horrorizada com a atitude e diz que nunca viu tamanha bagunça em 10 anos. Ao final do cronômetro, jurados e visitantes conferem o tamanho e a qualidade dos bolos e escolhem qual grupo merece subir ao mezanino.





No desafio derradeiro, os cozinheiros que não conseguiram se salvar são obrigados a encarar uma dinâmica inédita com escargot, iguaria que nunca esteve presente na cozinha do MasterChef. Para facilitar, eles assistem à aula de Jacquin, grande especialista no assunto. O francês explica os processos mostrando pratos que vão servir de inspiração. Embora tenham a liberdade de suas próprias receitas, será necessário manter a essência e fazer brilhar o ingrediente principal. Ao final, os chefs anunciam quem deixará o jogo.