Divertidamente 2 é estreia-destaque nos cinemas de Londrina

ESTREIA/DRAMA





CLUBE DOS VÂNDALOS





Direção: Jeff Nichols.





Elenco: Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy.





Clube dos Vândalos é um filme ficcional baseado no livro fotográfico de Danny Lyon, que documentou a ascensão de um clube de motociclismo no Centro-Oeste dos EUA durante a década de 1960.





Na trama, acompanha-se a ascensão dos Vândalos, um clube de motociclistas, sob o olhar de Kathy (Jodie Comer), uma das integrantes do grupo e também casada com Benny (Austin Butler), um motociclista selvagem e imprudente e melhor amigo de Johnny (Tom Hardy), o líder do grupo.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 17h30, 22h00.





Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 17h30, 22h00.





Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 17h45.





Espaço Villa Rica - sexta-feira: 21h00, sábado: 18h30, quarta-feira: 19h00.