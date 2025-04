Alexandre, Max e Priscila: um deles dará adeus ao BBB9

Com a surpresa da entrada de Léo, Ralf e Tom no novo quarto secreto, os participantes da nona edição do Big Brother Brasil indicaram neste domingo (1), as próximas três pessoas que irão para mais um paredão triplo que acontecerá na terça (3).

Após a exclusão da casa, Ralf, Léo e Tom conheceram o tão temido quarto ‘Branco’, onde os três ficarão até que um deles aperte o botão vermelho e saia do quarto deixando também o BBB. Como maneira de livrar os brothers ‘enclausurados’, a produção decidiu que eles pudessem escolher um brother para o paredão e caso o brother indicado seja o eliminado da semana, os três saem do quarto e continuam na disputa do milhão. Os ‘branquinhos’ se reuniram e decidiram colocar Alexandre.

O líder Emanuel com toda sua calma indicou o amigo Max e em uma disputa apertadíssima, a casa indicou com três votos a linda morena Priscila.

Agora os três terão que provar para o público que merecem mais uma chance de permanecer no jogo e seguir na luta para conquistar R$ 1 milhão.