Ana Carolina conquista o anjo no BBB9

Depois de voltar de quatro paredões, a catarinense Ana Carolina ganhou o colar de anjo do Big Brother Brasil na manhã deste sábado. A imunizada para o paredão que será desenhado neste domingo deve ser a sexagenária Naná, parceria mais próxima de Ana no reality.

A prova do anjo foi um tanto quanto confusa. Os participantes deveriam "chutar" o valor de um carro que estava no jardim da casa. Quem chegasse mais próximo do correto, eliminaria um participante. No final, ficaram Ana e Josiane, com vitória da catarinense. Além do colar de anjo, Ana ainda ganhou um dos carros que estavam no gramado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato



