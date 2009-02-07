André vence prova do anjo e castiga Ana, Mirla e Maíra

Pegos de surpresa, os brothers acordaram na sexta (20), com a notícia de que a prova do anjo, sempre disputada aos sábados, aconteceria na manhã de sexta. Ralf, Josi, Milena e André, os sorteados para participarem da prova, deixaram a casa logo cedo.

Por volta das 11h30, os quatro retornaram à casa e anunciaram que André venceu a prova que consistia em fazer de carro um determinado percurso com menos combustível. Além de poder 'abençoar' um brother para não ser indicado ao paredão, ele ganhou um carro e escolheu três participantes para o castigo da semana.

A líder Ana Carolina, Mirla e Maíra foram as escolhidas para ficarem 60 horas vestidas de cachorro e latirem todas as vezes que escutarem o miado de um gato.



