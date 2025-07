Catarinense é eleita pelos brothers para 'Quarto Branco'

Como fazem todas as quintas, os brothers tiveram que responder no confessionário a pergunta de quem eles indicariam para ficar isolado no 'Quarto Branco', cômodo da casa que foi usado para deixar o trio Ralf, Ton e Léo excluídos da casa e que resultou na saída do programa do carioca Leonardo, após se sentir mal com a clausura.

Se não bastasse ser a participante que mais vezes foi ao paredão, Ana Carolina foi a escolhida para habitar o temido cômodo que poderá ser novamente utilizado nas últimas semanas do reality show.

Flávio, Max e Priscila votaram na catarinense e Francine, que já declarou ter ciúmes de Josi, mandaria a cantora mineira.