Clima esquenta entre Ana Carolina e Ralf após indicação

Num domingo atípico (1), os brothers ficaram apreensivos, nervosos, ansiosos e alguns até descontrolados. Depois da eliminação de Mirla, os enclausurados participaram de mais uma prova do líder, vencida por Max que por sua vez indicou Ralf ao paredão. Naiá, anjo da semana, imunizou Maíra e a catarinense Ana Carolina irá novamente para o paredão após receber cinco votos da casa.

Após os momentos mais críticos do programa, os brothers tentavam se acalmar, mas a conversa entre Ralf e Ana Carolina à beira da piscina acabou em discussão e em mais choro. Percebendo o clima tenso, Naiá, que estava perto dos dois, disse que estava espantada pelo fato de Milena ser imunizada pela terceira vez em três semanas. Ralf tomou as dores da amada e questionou o motivo de Naiá não ter imunizado a amiga Ana Carolina. A loira, aos prantos, afirmou que pediu à Naiá que não desse o anjo para ela.

Ralf voltou a dizer que a sister era egoísta e só pensava nela em todos os momentos desde que entrou na casa.



