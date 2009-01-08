Dedina morre sob o olhar de Elias e Damião

Acometida por uma doença fatal, Dedina (Helena Ranaldi) convence Elias (Leonardo Medeiros) a chamar Damião (Malvino Salvador) para uma conversa. Quando o professor de capoeira chega à casa do prefeito, ela pede que os dois se aproximem da cama e diz que foi a responsável por estragar a amizade deles.

Ofegante, Dedina afirma que é sua última chance de dizer que é a única culpada pela briga entre os dois. Ela pede para eles se perdoarem, porque não gostaria de morrer e deixá-los como inimigos. Emocionados, Elias e Damião percebem que Dedina não está mais respirando.

As cenas finais de Dedina estão previstas para o capítulo desta sexta (9).





Dodi tenta entregar Donatela para Flora

Depois de encontrar um pingente que era de Donatela (Claudia Raia) no rancho, Dodi (Murilo Benício) conclui que Flora (Patrícia Pillar) pode estar certa quando diz que sua rival está viva. Ao encontrar a ex-mulher escondida no bar do Pepe (Jean Pierre Noher), ele resolve levá-la como presente de casamento para Flora, sua atual esposa. Donatela tenta reagir, mas o malandro a ameaça e a leva à força para o carro.





O plano de Dodi, no entanto, fracassa quando Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), avisado por Pepe, volta ao local para ajudar sua namorada. O jornalista, ao ver o malandro com Donatela, já dentro do carro, impede que ele ande com o veículo e os dois iniciam uma luta. No confronto, Zé Bob leva a melhor ao conseguir empurrar Dodi na rua.

As cenas de Dodi tentando levar Donatela para Flora devem ser exibidas também na sexta (9).



