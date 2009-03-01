Depois de brigas, participante é isolada na casa do BBB

A gaúcha Francine foi a responsável pelos últimos barracos que tomaram o confinamento do Big Brother Brasil 9. Com isso, parece ter conquistado a torcida do público - mas o isolamento dentro da casa. Por um lado, ela instigou a comoção por causa do pai que reapareceu 20 anos depois em rede nacional. Por outro, a morena travou uma briga daquelas com Maíra e não foi apoiada nem pelo namorado, Max.

O excesso de bate-boca deixa a família de Francine preocupada. Desde que Fran se livrou do paredão contra Mirla, no último domingo, a gaúcha começou a se estranhar com Maíra, que entrou na casa quando o jogo já estava com um mês de duração. O motivo? Maíra chamou Fran de burra. "Com a discussão, ela passou a ser isolada pelos amigos da casa", diz o primo, Marcos Piaia. "Achei muito errado bem nessa hora pessoas como a Priscila, o Flávio e o Max darem as costas para ela."

Mas o primo reconhece que as atitudes de Fran a afastaram dos outros ‘brothers’. "A Francine brigou por todo mundo ali dentro, e agora as pessoas fingem que não é com elas e preferem dar a entender que estão do lado da Maíra. A Fran comprou briga pelo lado B sozinha", diz Marcos. Ele ainda diz que a prima é "muito explosiva" e teme pela reação de Fran caso Maíra continue provocando Fran. "Tenho medo de ela esquecer do jogo e acabar fazendo uma grande besteira."



