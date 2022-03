Disney corta personagem Darth Maul de nova série 'Obi-Wan Kenobi'

A nova série do universo Star Wars, "Obi-Wan Kenobi", não terá em seu elenco um dos principais adversários do protagonista, que será interpretado por Ewan McGregor. Segundo o site THR, a Disney optou por cortar Darth Maul do spin-off.

A estreia do vilão foi nos cinemas, no filme "Star Wars: Episódio 1: A Ameaça Fantasma", e seu retorno era previsto para a série do Disney+. Darth Maul seria interpretado por Ray Park, mesmo artista que o trouxe a vida nas telonas.

No entanto, as cenas foram descartadas em uma revisão crítica, que acabou por incluir outros antagonistas, como Darth Vader. Deborah Chow, diretora da série, apresentou o roteiro para Dave Filoni e Jon Favreau ("The Mandalorian") e os dois esboçaram preocupação com o rumo da história se tornar muito próximo ao da 2ª temporada de "The Mandalorian".





Segundo o site, os dois pressionaram a diretora a levar a história "mais longe". Então, Kathleen Kennedy, CEO da Lucasfilm, entendeu a preocupação dos criadores de "The Mandalorian" e interrompeu a produção de "Obi-Wan Kenobi".





Na época, Ray Park já estaria no set de filmagens para a pré-produção e treinamentos de dublês. Porém, com a revisão, o personagem foi descartado e a produção ainda teve de procurar um novo ator para interpretar o jovem Luke Skywalker, que deve ser Grant Feely.

A série começou a ser filmada em abril de 2021, e tem data de lançamento prevista para 25 de maio 2022, no Disney+. Além do retorno de Ewan McGregor como o mestre jedi Obi-Wan Kenobi, a série também traz Hayden Christensen no papel de Anakin Skywalker/Darth Vader.





Bonnie Piesse e Joel Edgerton estão voltando depois de estrelar os jovens e Owen Lars na trilogia prequela de Star Wars. Se juntam ao elenco Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.





A história começa dez após os eventos dramáticos de Star Wars: "A Vingança dos Sith" (2005), onde Kenobi sofreu sua maior derrota quando o ex-aprendiz Anakin Skywalker voltou-se para o lado negro e se tornou Darth Vader.