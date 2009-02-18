Pesquisar

Quinto eliminado

Em votação acirrada, Emanuel deixa o BBB9

Rafael Barossi - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

TV Globo/Fabrício Mota
Nem o namoro com a morena Priscila foi suficiente para manter o estudante catarinense no Big Brother Brasil. Emanuel foi eliminado nesta terça (17), com 43%, apenas 2% a mais que Ana Carolina.

Na eliminação, Pedro Bial foi sucinto. Citou uma cantiga conhecidíssimo ‘O sapo não lava o pé, não lava porque não quer’.

Depois da profundidade do pensamento, Bial lembrou a história de Peter Pan e se referindo ao jogo disse que o BBB é uma prova de resistência física e que o jogo é pra gente grande.

Com essas palavras, o apresentador chamou Emanuel e pediu para que o brother fosse crescer do lado de fora da casa.


