Emanuel, Mirla ou Ana Carolina: quem sairá?

O quinto paredão que se formou neste domingo (15) foi marcado por uma inovação. Max que já estava no paredão, pois havia atendido o Big Fone e só sairia da berlinda caso um brother indicado por ele tivesse mais de três votos, no caso, Emanuel, conseguiu manipular os brothers para que votassem em Emanuel e se livrou do paredão.

Com Max fora do paredão, já que a proposta do Big Fone era que se caso Emanuel tivesse mais de três votos, ele estaria fora do paredão, mas Emanuel ficaria no seu lugar e iria ser o primeiro escolhido para formar o paredão, faltavam os votos da líder e no caso o segundo mais votado da casa, já que o primeiro foi Emanuel.

Com Emanuel já no paredão, Milena indicou a advogada paraense Mirla e com três votos, dois a menos que Emanuel a catarinense Ana Carolina foi escolhida mais uma vez para fazer parte do paredão desta terça (17).



