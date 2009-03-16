Pesquisar

Estudante de Londrina vai participar do "Aprendiz 6"

Marco Feltrin - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Divulgação
Taila Maitê Ueoka, aluna do 5º semestre em Administração de Empresas pela Faculdade Pitágoras foi selecionada para o programa ‘O Aprendiz 6’, comandado por Roberto Justus na Rede Record. A estreia do programa está marcada para dia 9 e trará, pela primeira vez, jovens universitários. Ao todo, 18 pessoas com faixa etária entre 18 e 25 anos concorrerão a uma vaga de estágio em uma das empresas de Justus. Amigos da estudante já começam a torcida por Taila, apostando em sua determinação e persistência, características que dão a ela grandes chances de conquistar a vaga.

A sexta edição do reality show "O Aprendiz", comandado por Roberto Justus na Record, terá a presença de uma participante pé-vermelho. Trata-se de Taila Maitê Ueoka, aluna de Administração de Empresas da Faculdade Pitágoras, em Londrina.

Ela tem 20 anos e é natural de Jaguapitã, no norte do Estado. Trabalha como auxiliar de administração e termina a faculdade em dezembro do próximo ano. Sobre a expectativa para o programa, Taila afirma: "espero que isso me abra muitas portas e que eu possa mostrar toda a minha competência". Ela destaca como pontos fortes a determinação, criatividade e espírito de equipe e pontos fracos teimosia e ansiedade. E a paranaense já tem estratégia formada para vencer o programa. "Ser eu mesma e saber avaliar cada situação para saber como agir", resumiu.

O Aprendiz 6 começa em 9 de abril com 18 participantes universitários na luta por um estágio em uma das empresas de Roberto Justus.


