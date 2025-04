Francine e e Mirla estão em paredão relâmpago

Em noite cheia de surpresas, os confinados da casa esperavam apenas pela prova do líder, mas foram surpreendidos pela prova do anjo e também pela formação de mais um paredão que irá eliminar um brother no domingo (1).

Numa prova muito parecida com a da semana passada, onde os participantes tinham que destampar potes de margarinas e frutas gigantes, desta vez os brothers tinham que abrir garrafas de refrigerantes. A tampa com fundo preto eliminava a pessoa que havia aberto a garrafa, a tampa vermelha dava ao participante o direito de indicar uma pessoa para ser eliminada e a tampa branca o brother passava a vez.

Depois de várias garrafas, Priscila e Flávio foram os últimos a restarem na disputa e já dentro da casa os dois disputaram quem seria o líder e o novo anjo da casa. Com mais sorte, Priscila destampou a garrafa com a tampa azul e virou a nova líder da semana, Flávio ficou com o anjo.





Em seguida Priscila indicou Mirla para o paredão, Flávio imunizou Milena e a casa escolheu Francine.

No domingo (1), além da eliminação do sétimo participante também haverá uma nova prova do líder, do anjo e mais uma formação de paredão para a eliminação de terça (3).