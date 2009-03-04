Francine põe Priscila e Flávio no temido "quarto branco"

A gaúcha Francine atendeu o Big Fone na noite de sexta-feira e recebeu uma missão nada agradável: mandar dois participantes para o temido "quarto branco" logo após o paredão deste domingo. Ela demorou a pensar, mas acabou indicando Flávio, com quem se desentendeu logo após a prova do líder, e Priscila.
A produção do programa ainda não definiu qual será a duração nem as consequências do quarto branco.
Após a indicação, Fran desabafou para Josi que estava se sentindo um "monstro". "Se eu tinha esperança de ganhar esse programa, depois de ontem, não tenho mais".