'Simpatia ao Demônio'

Globo é acusada de copiar música em abertura de novela

Rafael Barossi - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

TV Globo/Renato Rocha Miranda
Preocupada com sua imagem e também visando esclarecer os boatos e diversos e-mails que circulam na rede mundial de computadores sobre a utilização da música 'Sympathy For The Devil', traduzindo para o português ' Simpatia pelo Demônio', a Rede Globo divulgou uma nota negando que a canção esteja na trilha sonora de 'Caminho das Índias'.

Além de afirmar que a música em questão havia sido usada como tema da vilã Laura, personagem de Cláudia Abreu em 'Celebridade', novela exibida pela emissora de 13 de outubro de 2003 a 26 de junho de 2004, a Globo também ressaltou que as novelas são obras de ficção e assim compreendidas pelo público. Destacou também que a música foi usada sem conotação religiosa, mas apenas para dar mais ênfase às maldades e perversões da vilã de Gilberto Braga.

O verdadeiro título da música da abertura da novela das oito da Globo é 'Beedi', interpretada por Sukhwinder Singh, completamente diferente de 'Sympathy For The Devil'.


Música-tema da vilã Laura em 'Celebridade'



Música da Abertura de 'Caminho das Índias'


