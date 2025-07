Globo estreará novo reality no segundo semestre

Depois de lucrar, e muito, com a nona edição do Big Brother Brasil, a Globo já prepara um novo reality para o segundo semestre de 2009. Com o intuito de diversificar a grade de programação da emissora, que atualmente é recheada de novelas, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boninho e sua equipe estudam três opções de realities.

A nova atração Global deve mesmo sair do papel e invadir a telinha nas noites de domingo após o 'Fantástico', tanto que Boninho já estaria procurando locações para dar início às gravações do novo programa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Ainda sem definir o formato, o dia de estreia e nem a confirmação oficial, o novo reality deverá ressuscitar os formatos aventureiros de 'Hipertensão' e 'No Limite', exibidos na emissora no início dos anos 2000.