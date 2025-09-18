Projetos de Londrina levam arte e cultura a dezenas de cidades paranaenses

Londrina é reconhecida como um dos polos culturais mais vibrantes do sul do Brasil, com uma produção artística diversificada e de alta qualidade. A cidade é berço de importantes grupos e artistas que conquistam público em grandes centros, além de sediar uma agenda intensa de festivais, mostras de teatro, música, artes visuais e outras expressões.
Agora, esse potencial criativo ultrapassa fronteiras e ganha projeção em todo o Paraná. Por meio de programas e editais de cultura, companhias de teatro, grupos de palhaçaria e projetos musicais percorrem diferentes regiões do estado, oferecendo gratuitamente espetáculos premiados e de excelência artística.
Uma circulação que amplia o acesso da população à arte e contribui para o fortalecimento da identidade cultural paranaense. Tal iniciativa ainda fomenta e dinamiza a economia criativa, gerando oportunidades para artistas, técnicos e prestadores de serviços ligados ao setor cultural.
Grita Circula
A cidade de Rolândia recebe nesta quinta (18) e sexta-feira (19) o Projeto Grita Circula, iniciativa da Grita Cia de Palhaças, de Londrina, que levará espetáculos e oficinas para dez cidades paranaenses nos próximos meses: Tamarana, Marilândia do Sul, Apucarana, Arapongas, Cambé, Sertanópolis, Ibiporã, Assaí e São Jerônimo da Serra.
A companhia apresentará a contação “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração”, o espetáculo “Multidançarinas”, a oficina “Palhaçaria na infância – brincando de rir com o outro”, e a vivência “Sensibilização do Riso”, destinada a mulheres com mais de 16 anos.
O Projeto Grita Circula foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.
O Carteiro
A montagem “O Carteiro” roda o Paraná e o Palhaço Ritalino se aventura a descobrir novos CEPs, passando por Apucarana, Jacarezinho, Londrina, Arapongas e Ibiporã, ainda em setembro. Batizado de “O Carteiro - Circulando por CEP’s paranaenses” o projeto é aprovado pela Secretaria De Estado Da Cultura - Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura - Governo Federal. O espetáculo, pensado para teatros fechados, retrata de maneira engraçada a profissão do entregador de cartas. Um ofício apaixonante que ganha uma dramaturgia leve, sensível e cômica.
Ritalino & O Quinteto Incompleto
Um show de verdade, com músicos tocando e cantando ao vivo canções que brindam a alegria de ser palhaço e as possibilidades de se divertir com as coisas que nos cercam. Improviso, ousadia, composições originais e muita graça no palco com o espetáculo “Ritalino & O Quinteto Incompleto” que em 2025 passou por Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Apucarana, Arapongas e com agenda ainda em Maringá e Campo Mourão em outubro. “Ritalino & O Quinteto Incompleto - pro Paraná cantar rindo” é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura. No palco, o Palhaço Ritalino nas vestes de um improvisador e compositor ousado e que só espera a sua banda chegar e enquanto isso não acontece, ele tenta segurar a plateia e quando parece que será um solo, a banda chega para alívio do Ritalino e também do público. Mas ela veio incompleta! A partir daí, um show repleto de riso e graça.
Preta do Leite
Histórias, lendas, registros, memórias compartilhadas por gerações através da tradição oral. A ancestralidade viva e presente nos passos da Preta do Leite, personagem interpretada pela pesquisadora, professora, cantora e atriz londrinense Edna Aguiar e que com o “Mundo do Meio”, projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) do Ministério da Cultura, passou por territórios indígenas, assentamentos e comunidades quilombolas, de maio até setembro, numa ação de promoção da democratização do acesso à arte e cultura. A montagem, que mistura teatro, contação de história e música, é o resultado ainda em construção, de uma intensa pesquisa de Edna Aguiar. Além das apresentações, o projeto prevê a produção de um curta-metragem documental a ser exibido nas comunidades visitadas, entregue ao patrocinador e disponibilizado no canal da proponente, para livre acesso.
Caravana Ás de Paus
O Núcleo Ás de Paus iniciou a programação da Caravana Ás de Paus no mês de agosto. Já passou pelas cidades de Ponta Grossa e Guarapuava, e até maio de 2026, vai realizar apresentações gratuitas nas cidades de Curitiba, Paranaguá, Apucarana, Maringá, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão.
O grupo está levando os espetáculos "Leno queria nascer flor", "Encontro de Gigantes" e "Fagulha". Além das apresentações, o projeto inclui a oficina "Jogo, Teatro e Descoberta". A “Caravana Ás de Paus” é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.
