Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Expandindo fronteiras

Projetos de Londrina levam arte e cultura a dezenas de cidades paranaenses

Redação Bonde com assessoria de imprensa
18 set 2025 às 17:54

Compartilhar notícia

Acessória
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Londrina é reconhecida como um dos polos culturais mais vibrantes do sul do Brasil, com uma produção artística diversificada e de alta qualidade. A cidade é berço de importantes grupos e artistas que conquistam público em grandes centros, além de sediar uma agenda intensa de festivais, mostras de teatro, música, artes visuais e outras expressões.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Agora, esse potencial criativo ultrapassa fronteiras e ganha projeção em todo o Paraná. Por meio de programas e editais de cultura, companhias de teatro, grupos de palhaçaria e projetos musicais percorrem diferentes regiões do estado, oferecendo gratuitamente espetáculos premiados e de excelência artística.


Publicidade

Uma circulação que amplia o acesso da população à arte e contribui para o fortalecimento da identidade cultural paranaense. Tal iniciativa ainda fomenta e dinamiza a economia criativa, gerando oportunidades para artistas, técnicos e prestadores de serviços ligados ao setor cultural.


Publicidade

Grita Circula


Publicidade

A cidade de Rolândia recebe nesta quinta (18) e sexta-feira (19) o Projeto Grita Circula, iniciativa da Grita Cia de Palhaças, de Londrina, que levará espetáculos e oficinas para dez cidades paranaenses nos próximos meses: Tamarana, Marilândia do Sul, Apucarana, Arapongas, Cambé, Sertanópolis, Ibiporã, Assaí e São Jerônimo da Serra.


Publicidade

A companhia apresentará a contação “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração”, o espetáculo “Multidançarinas”, a oficina “Palhaçaria na infância – brincando de rir com o outro”, e a vivência “Sensibilização do Riso”, destinada a mulheres com mais de 16 anos.


Publicidade

O Projeto Grita Circula foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.




Foto: Divulgação

O Mundo Mágico da Música

Projeto realizado desde 2022 pela Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, o musical “O Mundo Mágico da Música” apresenta as tradicionais cantigas de roda, e obras de Mozart e Villa-Lobos. No palco, além de um concerto tradicional, o público é direcionado pelo encantamento do palhaço Turino (personagem do ator Lucas Turino) ao mundo mágico da música, para conhecer o som de cada instrumento, as diferenças entre eles, e ainda aprender mais sobre a história da música.

As cidades de Campo Mourão, Maringá, Toledo, Cascavel, Cambé e Londrina fazem parte da circulação que será realizada durante este mês de setembro. Esta circulação foi aprovada no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado do Paraná, com apoio exclusivo da COPEL.

Qual a graça de Laurinda?

Um amor impossível. Dois rivais que disputam o amor de uma palhaça que só existe no papel, a estrela da manchete do fictício jornal ‘Tribuna do Riso’. Quem vai ganhar o coração de Laurinda? Um duelo com armas de água, uma corrida de dois metros rasos, um striptease, uma luta de boxe e até uma aula de balé são algumas das peripécias protagonizadas por Lambretta e Mereceu, os palhaços pretendentes do Triolé, grupo com o projeto de circulação do espetáculo “Qual a Graça de Laurinda?” que passou por Arapongas, Apucarana, Alvorada do Sul, Jacarezinho e Ibiporã entre junho e julho. Além das apresentações o grupo realizou oficinas formativas para os alunos da Rede Pública de Ensino. Projeto com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura - Governo do Paraná, com recursos da lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura – Governo Federal.

Foto: Divulgação


Publicidade

O Carteiro


A montagem “O Carteiro” roda o Paraná e o Palhaço Ritalino se aventura a descobrir novos CEPs, passando por Apucarana, Jacarezinho, Londrina, Arapongas e Ibiporã, ainda em setembro. Batizado de “O Carteiro - Circulando por CEP’s paranaenses” o projeto é aprovado pela Secretaria De Estado Da Cultura - Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura - Governo Federal. O espetáculo, pensado para teatros fechados, retrata de maneira engraçada a profissão do entregador de cartas. Um ofício apaixonante que ganha uma dramaturgia leve, sensível e cômica.


Ritalino & O Quinteto Incompleto


Um show de verdade, com músicos tocando e cantando ao vivo canções que brindam a alegria de ser palhaço e as possibilidades de se divertir com as coisas que nos cercam. Improviso, ousadia, composições originais e muita graça no palco com o espetáculo “Ritalino & O Quinteto Incompleto” que em 2025 passou por Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Apucarana, Arapongas e com agenda ainda em Maringá e Campo Mourão em outubro. “Ritalino & O Quinteto Incompleto - pro Paraná cantar rindo” é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura. No palco, o Palhaço Ritalino nas vestes de um improvisador e compositor ousado e que só espera a sua banda chegar e enquanto isso não acontece, ele tenta segurar a plateia e quando parece que será um solo, a banda chega para alívio do Ritalino e também do público. Mas ela veio incompleta! A partir daí, um show repleto de riso e graça.


Preta do Leite


Histórias, lendas, registros, memórias compartilhadas por gerações através da tradição oral. A ancestralidade viva e presente nos passos da Preta do Leite, personagem interpretada pela pesquisadora, professora, cantora e atriz londrinense Edna Aguiar e que com o “Mundo do Meio”, projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) do Ministério da Cultura, passou por territórios indígenas, assentamentos e comunidades quilombolas, de maio até setembro, numa ação de promoção da democratização do acesso à arte e cultura. A montagem, que mistura teatro, contação de história e música, é o resultado ainda em construção, de uma intensa pesquisa de Edna Aguiar. Além das apresentações, o projeto prevê a produção de um curta-metragem documental a ser exibido nas comunidades visitadas, entregue ao patrocinador e disponibilizado no canal da proponente, para livre acesso.


Foto: Divulgação


Caravana Ás de Paus


O Núcleo Ás de Paus iniciou a programação da Caravana Ás de Paus no mês de agosto. Já passou pelas cidades de Ponta Grossa e Guarapuava, e até maio de 2026, vai realizar apresentações gratuitas nas cidades de Curitiba, Paranaguá, Apucarana, Maringá, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão.

O grupo está levando os espetáculos "Leno queria nascer flor", "Encontro de Gigantes" e "Fagulha". Além das apresentações, o projeto inclui a oficina "Jogo, Teatro e Descoberta". A “Caravana Ás de Paus” é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.



BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa...

Cultura Arte Projetos teatro Música palhaçaria
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas