Projetos de Londrina levam arte e cultura a dezenas de cidades paranaenses

Londrina é reconhecida como um dos polos culturais mais vibrantes do sul do Brasil, com uma produção artística diversificada e de alta qualidade. A cidade é berço de importantes grupos e artistas que conquistam público em grandes centros, além de sediar uma agenda intensa de festivais, mostras de teatro, música, artes visuais e outras expressões.

Agora, esse potencial criativo ultrapassa fronteiras e ganha projeção em todo o Paraná. Por meio de programas e editais de cultura, companhias de teatro, grupos de palhaçaria e projetos musicais percorrem diferentes regiões do estado, oferecendo gratuitamente espetáculos premiados e de excelência artística.

Uma circulação que amplia o acesso da população à arte e contribui para o fortalecimento da identidade cultural paranaense. Tal iniciativa ainda fomenta e dinamiza a economia criativa, gerando oportunidades para artistas, técnicos e prestadores de serviços ligados ao setor cultural.

Grita Circula

A cidade de Rolândia recebe nesta quinta (18) e sexta-feira (19) o Projeto Grita Circula, iniciativa da Grita Cia de Palhaças, de Londrina, que levará espetáculos e oficinas para dez cidades paranaenses nos próximos meses: Tamarana, Marilândia do Sul, Apucarana, Arapongas, Cambé, Sertanópolis, Ibiporã, Assaí e São Jerônimo da Serra.

A companhia apresentará a contação "Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração", o espetáculo "Multidançarinas", a oficina "Palhaçaria na infância – brincando de rir com o outro", e a vivência "Sensibilização do Riso", destinada a mulheres com mais de 16 anos.

O Projeto Grita Circula foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.







O Mundo Mágico da Música

Projeto realizado desde 2022 pela Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, o musical “O Mundo Mágico da Música” apresenta as tradicionais cantigas de roda, e obras de Mozart e Villa-Lobos. No palco, além de um concerto tradicional, o público é direcionado pelo encantamento do palhaço Turino (personagem do ator Lucas Turino) ao mundo mágico da música, para conhecer o som de cada instrumento, as diferenças entre eles, e ainda aprender mais sobre a história da música.

As cidades de Campo Mourão, Maringá, Toledo, Cascavel, Cambé e Londrina fazem parte da circulação que será realizada durante este mês de setembro. Esta circulação foi aprovada no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado do Paraná, com apoio exclusivo da COPEL.

Qual a graça de Laurinda?

Um amor impossível. Dois rivais que disputam o amor de uma palhaça que só existe no papel, a estrela da manchete do fictício jornal ‘Tribuna do Riso’. Quem vai ganhar o coração de Laurinda? Um duelo com armas de água, uma corrida de dois metros rasos, um striptease, uma luta de boxe e até uma aula de balé são algumas das peripécias protagonizadas por Lambretta e Mereceu, os palhaços pretendentes do Triolé, grupo com o projeto de circulação do espetáculo “Qual a Graça de Laurinda?” que passou por Arapongas, Apucarana, Alvorada do Sul, Jacarezinho e Ibiporã entre junho e julho. Além das apresentações o grupo realizou oficinas formativas para os alunos da Rede Pública de Ensino. Projeto com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura - Governo do Paraná, com recursos da lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura – Governo Federal.



O Carteiro

A montagem “O Carteiro” roda o Paraná e o Palhaço Ritalino se aventura a descobrir novos CEPs, passando por Apucarana, Jacarezinho, Londrina, Arapongas e Ibiporã, ainda em setembro. Batizado de “O Carteiro - Circulando por CEP’s paranaenses” o projeto é aprovado pela Secretaria De Estado Da Cultura - Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura - Governo Federal. O espetáculo, pensado para teatros fechados, retrata de maneira engraçada a profissão do entregador de cartas. Um ofício apaixonante que ganha uma dramaturgia leve, sensível e cômica.

Ritalino & O Quinteto Incompleto

Um show de verdade, com músicos tocando e cantando ao vivo canções que brindam a alegria de ser palhaço e as possibilidades de se divertir com as coisas que nos cercam. Improviso, ousadia, composições originais e muita graça no palco com o espetáculo “Ritalino & O Quinteto Incompleto” que em 2025 passou por Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Apucarana, Arapongas e com agenda ainda em Maringá e Campo Mourão em outubro. “Ritalino & O Quinteto Incompleto - pro Paraná cantar rindo” é um projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura. No palco, o Palhaço Ritalino nas vestes de um improvisador e compositor ousado e que só espera a sua banda chegar e enquanto isso não acontece, ele tenta segurar a plateia e quando parece que será um solo, a banda chega para alívio do Ritalino e também do público. Mas ela veio incompleta! A partir daí, um show repleto de riso e graça.

Preta do Leite

Histórias, lendas, registros, memórias compartilhadas por gerações através da tradição oral. A ancestralidade viva e presente nos passos da Preta do Leite, personagem interpretada pela pesquisadora, professora, cantora e atriz londrinense Edna Aguiar e que com o “Mundo do Meio”, projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) do Ministério da Cultura, passou por territórios indígenas, assentamentos e comunidades quilombolas, de maio até setembro, numa ação de promoção da democratização do acesso à arte e cultura. A montagem, que mistura teatro, contação de história e música, é o resultado ainda em construção, de uma intensa pesquisa de Edna Aguiar. Além das apresentações, o projeto prevê a produção de um curta-metragem documental a ser exibido nas comunidades visitadas, entregue ao patrocinador e disponibilizado no canal da proponente, para livre acesso.



