Londrinense é eliminada do 'Aprendiz' e causa polêmica

O sonho da londrinense Taila Maitê Ueoka, estudante de Administração de Empresas, de ser a grande vencedora da sexta edição do programa 'O Aprendiz', comandado por Roberto Justus acabou.

Nem mesmo toda determinação, criatividade e espírito de equipe foram suficientes para manter a auxiliar de administração na luta pelo tão sonhado estágio em uma das empresas de Justus. Taila permaneceu no reality somente 12 dias, já que o programa começou na quinta dia 9 de abril.

Publicidade





A eliminação da estudante de 20 anos que nasceu em Jaguapitã, no norte do Estado, irá ao ar nesta terça (21), feriado de Tiradentes após a novela 'Poder Paralelo'. Curiosamente Ueoka revelou sua eliminação antes mesmo do programa ir ao ar, já que é gravado, e também apontou mais quatro nomes que supostamente serão eliminados nos próximos programas. São eles: João Granja, Rutênio Nogueira, Lucas Broch e Rafael Pereira.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Para descobrir se o que a estudante disse é verdade, teremos que assistir ao programa.



