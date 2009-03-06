Max tem mais sorte e é pela segunda vez o líder

Com os ânimos um pouco mais tranquilos, os brothers participaram de mais uma prova do líder nesta quinta (5). Em mais uma prova de sorte, como foram quase todas até agora, o par de Francine levou a melhor e conquistou pela segunda vez seguida a liderança na casa, garantindo a sua permanência e dependendo de quem for o anjo impedir a namorada de ir para o paredão que será formado no domingo (8).

Na prova desta semana os participantes tinham que escolher entre uma das motos que estavam estacionadas em círculo no jardim da casa. Quem escolhesse a moto errada estava eliminado. Foi assim com Ana Carolina, depois com Maíra, Naía, Priscila, Flávio, Josi e Fran.

Na última rodada, o líder Max enfrentou Milena e optou novamente pela moto certa, ganhando além da liderança a uma das motos da prova.



