Milena atende o Big Fone e ganha poder de anjo

Toda noite de sexta-feira no Big Brother é assim: quem se sente ameaçado de ir ao paredão fica plantado na sala à espera do Big Fone. Nesta sexta, quem passou horas no sofá esperando o telefone tocar foi Milena.

E ela deu sorte, em termos. A participante terá que dar imunidade a um dos integrantes do grupo que vencer a prova da comida que será disputada neste sábado. Milena poderá até escolher os participantes do seu grupo mas, se perder, terá que dar imunidade ao outro grupo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

A produção do programa exigiu que ela guardasse segredo do conteúdo do Big Fone até a noite de domingo.



