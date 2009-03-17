Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
BBB

Milena atende o Big Fone e ganha poder de anjo

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

TV Globo/Fabrício Mota
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Toda noite de sexta-feira no Big Brother é assim: quem se sente ameaçado de ir ao paredão fica plantado na sala à espera do Big Fone. Nesta sexta, quem passou horas no sofá esperando o telefone tocar foi Milena.

E ela deu sorte, em termos. A participante terá que dar imunidade a um dos integrantes do grupo que vencer a prova da comida que será disputada neste sábado. Milena poderá até escolher os participantes do seu grupo mas, se perder, terá que dar imunidade ao outro grupo.

Cadastre-se em nossa newsletter

A produção do programa exigiu que ela guardasse segredo do conteúdo do Big Fone até a noite de domingo.


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas