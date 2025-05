'Musa do Carnaval' terá 2ª eliminatória neste sábado

Neste sábado (31), o ‘Caldeirão do Huck’ exibirá a segunda eliminatória das candidatas do Rio de Janeiro ao título de ‘Musa do Carnaval 2009’. Elizandra Paula, da Beija-Flor; Elaine Cristina, representante da Império Serrano; Flávia, da Mocidade; Suellen, da Portela; Erika, da Unidos da Tijuca, e Ana Caroline, da Vila Isabel, serão avaliadas pela beleza, carisma e samba no pé.

O júri será composto pelo produtor de moda Matheus Mazzafera; pela modelo Caroline Francischini, pelo ator Marcius Melhem, pelo apresentador André Marques e pelo jogador de futebol Ronaldo Fenômeno.

O programa exibirá, ainda, o quadro ‘Arquivo de Verão’ com a reforma da caminhonete Ford 1946. Para ter o carro repaginado, o proprietário Epitácio da Silva, comandará a bateria da escola de samba Estação Primeira de Mangueira no palco do ‘Caldeirão’.